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Trabzon gündem haberleri | Trabzon'da Dün Gece Kupa Kutlamasında Büyük Coşku Yaşandı

Trabzon haber... Trabzonspor’un Sivasspor'u 4-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası’nı azanması kentte coşkuyla kutlandı.

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ESRA NUR PERVAN

Trabzonspor'un Sivasspor'u 4-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı azanması kentte dün gece coşkuyla kutlandı.

Trabzonspor, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı final maçında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenerek, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Trabzonlular, bu final maçını Ortahisar Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekranda izledi. Bordo-mavili taraftarlar, atılan gollerin ardından büyük sevinç yaşadı.

Taraftarlar kutlama sırasında meşale yaktı ve ışık gösterisi yaptı.

ANKA / Güncel

Türkiye Kupası Trabzonspor Sivasspor İstanbul Güncel Haberler

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