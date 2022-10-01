Son dakika gündem: Cep telefonu hırsızlığı kameraya yansıdı Güncel Haberler Son dakika haberleri... Trabzon'da bir döviz bürosunda unutulan cep telefonunu çalan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Trabzon'da bir döviz bürosunda unutulan cep telefonunu çalan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Kent meydanı yakınlarında bir döviz bürosunda para bozduran kişi, piyasa değeri yaklaşık 40 bin lira olan cep telefonunu bankonun üzerinde unuttu. Bir süre sonra cep telefonunun olmadığını fark ederek döviz bürosuna gelen kişi, telefonunu yerinde bulamadı. İş yeri sahiplerinin ihbarıyla döviz bürosuna gelen ve buradaki kameranın kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timi ekibi, bir kişinin bankonun üzerindeki cep telefonunu alarak çantasına koyduğunu belirledi. Polis, olaydan yaklaşık 1 saat sonra Çömlekçi Mahallesi'ndeki dolmuş durakları civarında üzerinde söz konusu cep telefonuyla yabancı uyruklu V.M'yi yakaladı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik Münir Karaloğlu Trabzon Güncel Haberler Son Dakika

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