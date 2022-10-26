Trabzon gündem haberleri | Trabzon'da altyapı çalışması kazısında mezar taşı bulundu Güncel Haberler Trabzon gündem haberi... Trabzon'da altyapı çalışmaları sırasında yapılan kazılarda eski mezar taşı bulundu. Trabzon'da altyapı çalışmaları sırasında yapılan kazılarda eski mezar taşı bulundu. Alınan bilgiye göre, Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) ekiplerince, Ortahisar ilçesine bağlı Yenimahalle'de devam eden su hattı yenileme çalışmaları sırasında iş makinesi ile yapılan kazıda, tarihi olduğu değerlendirilen mezar taşına rastlandı. Mezar taşını fark eden görevliler, durumu Anıtlar Kurulu ve Trabzon Müze Müdürlüğüne bildirdi. Bölgede incelemelerde bulunan Müze Müdürlüğü ekipleri, mezar taşını koruma altına aldı. Kaynak: AA / Güncel Ortahisar Trabzon su Güncel Haberler

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