Trabzon gündem haberleri... Şalpazarı'nda şiddetli fırtına etkili oldu Güncel Haberler Trabzon gelişmesine göre Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dün gece saatlerinde şiddetli fırtına etkili oldu. Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dün gece saatlerinde şiddetli fırtına etkili oldu. Alınan bilgiye göre, ilçede dün gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Çarlaklı ve Karakaya mahallelerinde bazı evlerin çatıları uçtu, enerji nakil hatları koptu. Kalecik Mahallesi'nde de ağaçlar devrildi, bazı mezarlıklar zarar gördü. Öte yandan Üzümözü Mahallesi'nde de etkili olan fırtına, evlere ve tarlalara zarar verdi. Kaynak: AA / Güncel Şalpazarı Trabzon Fırtına Güncel Haberler

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