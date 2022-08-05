Trabzon gündem haberi: Trabzon'da kruvaziyer yolcularına horonlu karşılama

TRABZON'a 5 yıl sonra ilk kez gelen kruvaziyerin yolcuları, horon ve halk oyunları gösterileri ile karşılandı. Soçi'den gemi ile gelen 327 Rus Turist, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezecek.

Trabzon Limanı'na, 5 yıl aradan sonra ilk kez kruvaziyer geldi. Rusya'nın Soçi kentinden kalkan, 195 metre uzunluğundaki geminin 327 yolcusu, horon ve halk oyunları ekibince karşılandı. Bazı turistler de ekibe eşlik etti. Vali Yardımcısı Osman Çelikkol, kadın yolcuya çiçek verdi. 327 Rus Turist, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezecek.

Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan da "5 yıl aradan sonra ilk gemimiz geldi. Bundan önce de 20 kadar gemi gelecekti fakat pandemi nedeniyle gelemediler. İnşallah bu olumlu hava devam edecek. Sümela Manastırı'nda restorasyonumuz da bitti. Turistleri en iyi şekilde ağırlayacağız" diye konuştu.