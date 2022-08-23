Trabzon gündem haberi... Trabzon'da kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Gelen Trabzon haberine göre Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçeye bağlı Oylum Mahallesi'nde H.K'nın (40) uyuşturucu madde ve silah bulundurduğu, bunları piyasaya sürmeye çalıştığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 125 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 68 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik Kaçakçılıkla Mücadele Sürmene Trabzon Güncel Haberler

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