Trabzon gündem haberi | Trabzon'da çamaşır makinesine gizlenen uyuşturucu bulundu Edinilen Trabzon haberine göre Trabzon'da bir araca düzenlenen operasyonda çamaşır makinesine gizlenmiş 983,4 gram uyuşturucu ele geçirildi. Trabzon'da bir araca düzenlenen operasyonda çamaşır makinesine gizlenmiş 983,4 gram uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Z.T'ye ait kamyoneti durdurdu. Narkotik köpeği Atlas'ın da yer aldığı aramada, araçtaki çamaşır makinesinin üst kısmına zulalanmış 983,4 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının evindeki aramada da 1 hassas terazi ile bir miktar bulundu. Güncel AA / Hakan Burak Altunöz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Trabzon Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Trabzon gündem haberi | Trabzon'da çamaşır makinesine gizlenen uyuşturucu bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.