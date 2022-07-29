Trabzon gündem haberi | Trabzon'da çamaşır makinesine gizlenen uyuşturucu bulundu - Haberler

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Trabzon gündem haberi | Trabzon'da çamaşır makinesine gizlenen uyuşturucu bulundu

Trabzon gündem haberi | Trabzon'da çamaşır makinesine gizlenen uyuşturucu bulundu

Edinilen Trabzon haberine göre Trabzon'da bir araca düzenlenen operasyonda çamaşır makinesine gizlenmiş 983,4 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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Trabzon'da bir araca düzenlenen operasyonda çamaşır makinesine gizlenmiş 983,4 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Z.T'ye ait kamyoneti durdurdu.

Narkotik köpeği Atlas'ın da yer aldığı aramada, araçtaki çamaşır makinesinin üst kısmına zulalanmış 983,4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının evindeki aramada da 1 hassas terazi ile bir miktar bulundu.

AA / Hakan Burak Altunöz - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Trabzon Güncel Haberler

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