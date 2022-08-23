Trabzon haberi! Kopenhag, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı Güncel Haberler Trabzon haber: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Kopenhag, hazırlıklarını tamamladı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Kopenhag, hazırlıklarını tamamladı. Danimarka temsilcisi, maçın oynanacağı Medical Park'ta, teknik direktör Jess Thorup yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Antrenmanda oyuncular bu bölümde koşu ve pas çalışması yaptı. Trabzonspor ile Kopenhag arasındaki karşılaşma yarın saat 22.00'de başlayacak. Güncel Kaynak: AA / Selçuk Kılıç UEFA Şampiyonlar Ligi Trabzonspor Spor Güncel Haberler

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