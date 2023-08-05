Trabzon-Gümüşhane Karayolunda Kamyon Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Trabzon- Gümüşhane karayolu üzerindeki Maçka Tüneli'nde hatalı sollama yapan kamyon kazaya sebeb oldu. O anlar tünel kameralarına yansırken, kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'dan Gümüşhane istikametine giden kimliği belirlenemeyen 61 K 11057 plakalı kamyon sürücüsü, önünde ilerleyen tırı hatalı bir şekilde sollamaya kalkınca arkadan gelen H.H.Ö. yönetimindeki 06 DDF 1234 plakalı suv tipi araç kamyona, onun arkasından gelen motosiklet sürücüsü Murat Karakuş da suv tipi araca yandan çarptı. Kaza sonrası suv tipi araçta bulunan H.H.Ö. eşi ve ve çocukları kazayı yara almadan atlatırlarken, motosiklet sürücüsü 33 yaşındaki Murat Karakaş, motosikletinden düşerek ağır şekilde yaralandı.

Ağır yaralanan Karakaş, görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Maçka Ömer Burhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Kürtün ilçesinin Aşağı Uluköy Mahallesinden olan Karakaş'ın Gümüşhane'deki bir okulda aşçı olarak çalıştığı ve bekar olduğu öğrenildi. Karakaş, bugün öğle namazına müteakip Kürtün Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - GÜMÜŞHANE