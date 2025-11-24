Haberler

Trabzon Film Festivali 24-28 Aralık'ta Başlıyor

Güncelleme:
Trabzon'da düzenlenecek olan 'Trabzon Film Festivali'nde yurt içi ve yurt dışından 100'e yakın film gösterilecek. Festival, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması düzenleyerek yerli sinema sektörüne destek verecek.

Trabzon'da 24-28 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek "Trabzon Film Festivali"nde film gösterimleri, ödüller ve yarışma programları organize edilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklama göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği ile Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenecek festivale Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapacak.

Festivalde, yurt içi ve yurt dışından 100'e yakın filmin izlenebileceği belirtilerek, "Festival çerçevesinde gerçekleştirilecek Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması, yerli sinema sektörüne prestijli ve adil bir yarışma platformu sunmayı amaçlıyor. 2024-2025 yıllarında üretilen orta ve uzun metraj belgesellerin değerlendirileceği Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda En İyi Belgesel Film ödülünü kazanan yapım 150 bin lira, Jüri Özel Ödülü'nü alan film ise 50 bin lira para ödülü ile desteklenecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ulusal Kısa Film Yarışması'nda ise 2024–2025 yapımı kısa filmler kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma kategorilerinde yarışacağı işaret edilerek, her iki yarışma için başvuruların 5 Aralık'a kadar "www.filmfreeway.com" üzerinden kabul edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
