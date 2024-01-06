Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Esertürk, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerindeki umut hikayelerine odaklanan " Deprem : Umut" kategorisinde Aydın Arık'ın "Ha gayret", " Gazze : Kanıt"ta ise Belal Khaled'in "Anneye bakış" adlı fotoğraflarını oylayan Esertürk, "Çevre-Yaşam"da Ali Fatih Akçay'ın "Doğal renkler", "Haber"de Samir Jordamoviç'in "Uğurlama", "Spor"da ise Eren Bozkurt'un "Olimpik burgu" adlı karelerini seçti.

Esertürk, Anadolu Ajansının, Türkiye'nin hızlı ve güvenilir haber ajanslarının en önünde geldiğini belirtti.

Murat Esertürk, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Trabzon'dan da emniyet personelinin afet bölgesinde görev yaptığını anımsattı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Diyarbakır'da yıkılan binada arama kurtarma çalışması yapan polis ekiplerini yansıtan kareye oy kullanan Esertürk, polislerin, hasta eşlerini, anne, baba ve çocuklarını bırakarak deprem bölgesine gidip zor şartlarda vatandaşlara yardım için çaba sarf ettiğini vurguladı.

Esertürk, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise bir çocuğun yanında vefat eden annesine baktığı fotoğrafı, çok etkileyici, anlamlı bulduğunu ifade etti.

Diğer üç kategoride de seçim yaparken zorlandığına işaret eden Esertürk, "Bu fotoğraf kareleri için deklanşöre basan Anadolu Ajansının değerli muhabirlerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.