Trabzon Emniyet Müdürlüğünün uygulaması eğitim olarak verilecek - Haberler

Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor maçında yaptıkları uygulamanın Türkiye genelinde eğitim olarak verileceğini ifade etti.

Aydoğan, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi Dergisi'ne verdiği röportajda, babasının görevi nedeniyle Trabzon'da doğduğunu belirtti.

Yıllar sonra doğduğu şehirde görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Aydoğan, "Buraya emniyet müdürü olarak atandıktan sonra birkaç ay bunu araştırdım. Sonunda, Faroz Derneği'nin yardımıyla, o mahallede doğduğum evi bulduk. 5 yaşına kadar orada yaşamışım, çok küçük anılar var tabii ki ama duygular çok büyük." ifadelerini kullandı.

Aydoğan, ev sahibinin oğlunun isminin kendisine verildiğini de aktararak, "Benim için Trabzon'da bulunmak belki çok az insana nasip olur, doğduğunuz şehirde emniyet müdürlüğü yapıyorsunuz. Allah'a şükür bir yol kazası olmadan buraya kadar geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği maç sonunda taraftarların sahaya inmesinin ardından futbolcuların herhangi bir olumsuzluk yaşamadan tahliye edildiğine dikkati çeken Aydoğan, şunları kaydetti:

"Maç öncesi ekibine, 'tünel kaması yapacağız' diye yaptığımız çalışma, maç bitiminde uygulandıktan sonra 'Trabzon kaması' olarak yayıldı. Biz o çalışmayı yapmasaydık, futbolcuların çoğu gidemezdi belki de. Türkiye'de ilk kez yapıldı. Normalde koridorlar oluşturuluyor ama biz 'kama düzeni' tatbikatını yaptık. İki yedek kulübelerinin bulunduğu yerden VAR'ı ve tüneli içine alıp orta sahaya doğru çok hızlıca bir hipotenüs oluşturduk. Bu şekilde her alandaki futbolcu buraya en kısa şekilde ulaşabilirdi. Futbolcular girsin diye hipotenüsün ağzı açıktı. Yanlardan gelen futbolcular ve teknik heyeti hemen içine aldık, taraftar dışarda kaldı. O nedenle güvenli bir ortam oluştu orada. Genel Müdürümüzle konuşurken, 'adını Trabzon kaması olarak tescil edelim' dedim. Genel Müdürümüz de 'eğitimlerde bunu yapalım, çok iyiydi.' dedi."