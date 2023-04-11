Trabzon depreme hazırlanıyor; riskli bloklara yıkım

TRABZON'un Maçka ilçesinde riskli ve olası depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Beş Yıldız Konutları'ndaki 6'şar katlı 4 blok için yıkım kararı alındı.

TRABZON'un Maçka ilçesinde riskli ve olası depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Beş Yıldız Konutları'ndaki 6'şar katlı 4 blok için yıkım kararı alındı. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, "Bu dönüşümde belediye olarak taşın altına elimizi koyacağız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentlerdeki yapı stoklarının depreme dayanıklılık durumu gündemde yerini koruyor. Ülke genelinde binaların güvenliğine ilişkin tedbirler ve riskli yapıların tespiti ile ilgili çalışmalar yürütülüyor. Karadeniz fayı nedeniyle deprem riski taşıdığı belirtilen Trabzon'da da vatandaşların talebi ile binalarda inceleme başlatıldı. Uzmanlarca çatlayan duvarlarından karot örnekleri alınıp, incelenen Maçka ilçesinde 6'şar katlı, 144 daireden oluşan Beş Yıldız Konutları'ndaki 4 bloğun riskli ve olası depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. İlçe belediyesi meclisi, riski yapılar için yıkım kararı aldı. Tahliye sonrası yıkılacak yapıların yerine kentsel dönüşüm ile yöre mimarili konutların inşasına başlanacak. İlçeye, genişletilecek kentsel dönüşüm projesi ile modern yapıların da kazandırılması planlanıyor.

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) bilim insanları da Gürcistan'daki depremlerin özellikle Rize ve Artvin'de hissedilmesinin ardından 'Karadeniz'in depremselliği' konulu bir bilgi notu yayımlamıştı. Son 20 yılda Trabzon, Rize ve Ordu açıklarında büyüklükleri 2.5 ile 4.5 arasında değişen depremler yaşandığını belirtilerek "Gürcistan'daki depremler, Karadeniz fayının aktif olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle özellikle Karadeniz fayı göz ardı edilmemeli" denilmişti. Deniz tabanından geçen Karadeniz fayının deprem riski taşıdığına dikkati çeken Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ise "'Trabzon, deprem bölgesi değildir' algısı, bugüne kadar herkesin de kabul ettiği sağlıksız yapılaşmaya neden oldu" diyerek uyarmıştı.