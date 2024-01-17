Trabzon'dan Gümüşhane'ye giden minibüs dereye yuvarlandı, sürücü yaralandı
Trabzon'dan Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki pazarda tezgah açmaya giden minibüs, Süme Deresi mevkisinde dereye yuvarlandı. Sürücü hastaneye kaldırıldı.
Trabzon'dan, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki pazarda tezgah açmaya giderken dereye yuvarlanan minibüsün sürücüsü yaralandı.
İlçenin Süme Deresi mevkisinde Ahmet Tost'un (66) kullandığı 61 S 4133 plakalı konfeksiyon malzemesi yüklü minibüs, dereye yuvarlandı.
Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekiplerince araçtan çıkartılan sürücü, Kürtün Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.