Trabzon'dan av için Oltu'ya gelen kişi, dağda kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Güncel Haberler Trabzon'dan av için Erzurum'un Oltu ilçesine gelen kişi, dağda kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Trabzon'dan av için Erzurum'un Oltu ilçesine gelen kişi, dağda kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Trabzon'dan av için gelen 6 kişi, Oltu ilçesine bağlı Damarlı Taş köyü yakınlarında bulunan dağa çıktı. Burada Akçaabat nüfusuna kayıtlı İskender Kolaylı'nın fenalaştığını gören arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, Kolaylı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bulunduğu yerden jandarma ekiplerince indirilen Kolaylı'nın cesedi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Tansiyon hastası olduğu ve kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edilen Kolaylı'nın cenazesi, Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna sevk edilecek cenaze, işlemlerinin ardından Trabzon'a gönderilecek. Kaynak: AA / Güncel Kalp Krizi Hisarcık Trabzon Oltu Güncel Haberler

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