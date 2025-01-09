Trabzon'dan Aile Temalı Logo Tasarımında Üçüncülük

Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Mollaoğlu, bakanlığın düzenlediği logo tasarım yarışmasında Türkiye üçüncüsü olan Dilan Nezahat Çam'ı kutladı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mollaoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen "Aile" temalı logo tasarım yarışmasına katılan Çam ile makamında bir araya geldi.

Mollaoğlu, Türkiye genelinde düzenlenen yarışmada tasarladığı logo ile üçüncü olan Çam'ı kutlayarak grafik çizim tableti hediye etti.

Grafik Tasarım Bölümü mezunu Çam, tasarladığı logoda aileyi ve güvenliği temsil eden simgelere, sembollere ve kelimelere yer verdiğini kaydetti.