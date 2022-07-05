Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı Trabzon'un Arsin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı. Trabzon'un Arsin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Timlerince yapılan istihbari çalışmalarda Arsin ilçesine bağlı Yeşilyalı Mahallesi'nde ikamet eden A.E'nin (71), ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve kenevir yetiştirdiği tespit edildi. Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, 32 kök kenevir bitkisi, 8 gram esrar, 10 gram kubar esrar ve yarı otomatik ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan A.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel Trabzon Güncel Haberler

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