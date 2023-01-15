Trabzon'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Maçka'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Maçka'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Tayfun T. yönetimindeki 29 AAL 728 plakalı araçla Nurcan S. idaresindeki 61 ACB 320 plakalı araç Hamsiköy Mahallesi'nde çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü Nurcan S. ile araçlarda yaralanan 3 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kaynak: AA / Güncel Tragger Güncel Haberler

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