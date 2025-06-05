Trabzon'daki Taşkın Anları Güvenlik Kamerasında

Trabzon'daki Taşkın Anları Güvenlik Kamerasında
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 3 Haziran'da meydana gelen taşkın, Beşirli Mahallesi'nde bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Taşkın sonrası, su basan iş yerlerinde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Trabzon'da, 3 Haziran'da meydana gelen taşkında suyun yükselme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ortahisar ilçesinde sağanağın ardından yaşanan taşkında Beşirli Mahallesi'nde ve Moloz mevkisinde su basan çok sayıda iş yerinde temizlik çalışmalarına devam edildi.

İlgili kurumların ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da kendi imkanlarıyla iş yerlerini temizledi.

Öte yandan taşkın sırasında yolda suyun yükselme anı, Beşirli Mahallesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
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