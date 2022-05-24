Trabzon'daki silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan 3 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'daki silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan 3 zanlı tutuklandı

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
 - Güncelleme:
Trabzon'daki silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan 3 zanlı tutuklandı

Trabzon'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Trabzon'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Ortahisar ilçesine bağlı Dolaylı Mahallesi'nde 4 gün önce iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine O.G. (33) ve K.G. (27) yaralandı.

İl Jandarma Komutanlığı, kavganın ardından kaçan şüpheliler A.Y. (28), A.T. (38) ve M.Ş'nin (28) yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, firari 3 şüphelinin Kaymaklı Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde saklandıklarını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda A.Y, A.T. ve M.Ş. gözaltına alındı.

Narkotik arama köpeği "Yatkın" ile bomba ve patlayıcı arama köpeği "Yaz"ın da katılımıyla adreste yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 210 gram bonzai, 5 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 53 tabanca fişeği, 4 uyuşturucu madde içme aparatı ve enjektör ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title