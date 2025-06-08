Trabzon'daki Selde Kaybolan Hüseyin Aydın'ın Cansız Bedeni Bulundu

Trabzon'daki Selde Kaybolan Hüseyin Aydın'ın Cansız Bedeni Bulundu
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen sel felaketi sırasında kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın cansız bedenine, 6 gün süren arama çalışmalarının ardından ulaşıldı. Aydın, Sera Gölü kıyısında bulundu.

1) TRABZON'DAKİ SELDE KAYBOLMUŞTU; CANSIZ BEDENİ BULUNDU

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde etkili olan sağanakta, su biriken bahçesinde tahliye çalışması yaptığı sırada sele kapılan Hüseyin Aydın'ın (72) arama çalışmalarının 6'ncı gününde cansız bedenine ulaşıldı.

Kentte 3 Haziran'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde 1 saatte metrekareye düşen 63 kilogram yağış nedeniyle; cadde ve sokaklar, suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Sağanakta evinin bahçesinde biriken yağmur suyunu tahliye etmek için evinden çıkarak sel sularına kapılarak kaybolan Hüseyin Aydın için bölgede AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, yaptığı çalışmalarda Aydın'ın kaybolduğu noktaya 400 metre uzaklıkta eşofman buldu. Eşofmanın, Hüseyin Aydın'ın kaybolduğu gün giydiği kıyafet olduğu tespit edildi.

SERA GÖLÜ KIYISINDA BULUNDU

Hüseyin Aydın'ı arama çalışmalarına 6'ncı günde de devam edildi. Termal dron, 12 arama botu, yer altı ısı cihazları ve özel eğitimli köpeklerle sürdürülen çalışmalarda; Aydın'ın kaybolduğu yerden 11 kilometre uzaklıkta Sera Gölü kıyısında cansız bedeni bulundu. Dalgıç ekiplerince sudan çıkarılan Aydın'ın cesedi, savcılık incelemesi sonrası sedye ile yola çıkarıldı. Aydın'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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