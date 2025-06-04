Trabzon'daki Selde Kaybolan Hüseyin Aydın'ı Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'daki Selde Kaybolan Hüseyin Aydın'ı Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Trabzon Akçaabat'ta etkili olan sel nedeniyle kaybolan Hüseyin Aydın için arama kurtarma çalışmaları Sera Gölü'nde sürüyor. AFAD ve çevre illerden gelen ekiplerle toplam 214 personel, 12 kilometrelik alanda termal dron ve botlarla arama yapıyor.

Trabzon'da dünkü selde kaybolan Hüseyin Aydın'ı arama çalışmaları Sera Gölü'nde sürüyor

TRABZON - Trabzon'da dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Akçaabat ilçesine bağlı Çukurca Mahallesi'ndeki evine dönmeyen Hüseyin Aydın'ı arama çalışmaları sürüyor.

Çukurca Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde evden çıkan Hüseyin Aydın, bir daha geri dönmedi. Kendisinden haber alınamayan ve sel sularına kapıldığı tahmin edilen Hüseyin Aydın için dün bölgede AFAD ekipleri, tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Dünkü çalışmalardan sonuç alınamazken, Aydın'ı arama çalışmalara bugün sabah erken saatlerde yeniden başlatıldı. Ekipler, Sera Gölü bölgesinde 'termal dron' cihazı eşliğinde arama çalışması gerçekleştirirken, dere yataklarına giren ekipler ise demir çubuklarla, büyük ve aralıklı taşlar arasında da kontroller yapıyor. Arama çalışmalarına çevre illerden gelen arama kurtarma ekipleri ile beraber toplamda 214 personel katılıyor. 12 kilometrelik alanda yoğunlaştırılan aramalar, yapay zeka destekli 14 termal dron ve 7 botla sürdürülüyor. Çalışmalarda şu ana kadar Aydın'a dair bir ize rastlanılamazken, sel sonrası dere ve göl suyunun balçık ve çamurla kaplı olması çalışmaları güçleştiriyor.

Öte yandan turizm merkezi Sera Gölü'nün yüzeyi odun parçaları ile dolarken, rengi ise kahvrengiye büründü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TOLGA ŞAHİN - Güncel
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