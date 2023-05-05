TRABZON'DAKİ KAZADA ÖLÜ SAYISI 5'E ÇIKTI; ŞOFÖR, OTOBÜS ARIZALANINCA MİDİBÜSÜ DEVRALMIŞ

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, virajda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği büyükşehir belediyesine ait yolcu midibüsünün yol kenarındaki evin duvarına çarpıp devrildiği kazada yaralanan Neriman Aslan (38) da kurtarılamadı. Kazada ölü sayısı 5'e çıkarken, 38 yaralının hastanedeki tedavileri ise sürüyor. Yoğun bakımda tedavisi devam eden midibüs şoförü Adem B.?nin (37) belediye bünyesinde bir süre önce göreve başladığı, kullandığı otobüs arızalanınca da midibüsü devraldığı bildirildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçenin Akpınar Mahallesi, Yolkıran mevkisinde meydana geldi. Adem B. yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait 61 K 737 plakalı yolcu midibüsü, yokuş inerken virajda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki evin duvarına çarpıp, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, midibüsteki Fadime Akgün (55), Azra Akgün (4), Yusuf Değirmenci (65) ve Ayşe Zengin'in (55) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 39 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

5 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan Neriman Aslan (37) da tedavi gördüğü hastanede bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Yaralılarından bazıları tamamlanan tedavileri sonrası taburcu edilirken, 5 kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

BELEDİYEDE BİR SÜRE ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ

Kazayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi süren midibüs şoförü Adem B.?nin, daha önce şehirlerarası bir otobüs firmasında şoförlük yaptığı belirtildi. Adem B.?nin bir süre önce Büyükşehir Belediyesi bünyesinde göreve başladığı, kullandığı otobüs arızalanınca da midibüsü devraldığı bildirildi. Adem B.?nin belediye bünyesinde kullandığı araçlarla bugüne kadar yaklaşık 300 sefer yaptığı ifade edildi.

MİDİBÜSTE TEKNİK İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, midibüs teknik incelemeye alındı. Kazanın nedeninin yapılacak incelemenin ardından hazırlanacak raporla ortaya çıkacağı bildirildi. Bu arada, kazada ölen 5 kişi, bugün ikindide ilçede toprağa verilecek. (DHA)

-Dün geçilen görüntülerle

Haber: Fatih TURAN/AKÇABAT (Trabzon), (DHA)