Trabzon'daki heyelanın ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor

Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Oylum Mahallesi Derebaşı mevkisinde dün sabah saatlerinde meydana gelen ve kullanılmayan okul, 2 katlı lojmanı ile 3 evin toprak altında kaldığı heyelanın ardından bölgede başlatılan çalışmalar sürüyor.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayda, risk nedeniyle boşaltılan 19 evde yaşayan 20 kişi, geceyi yayladaki evlerinde ve akrabalarının yanında geçirdi.

Köprübaşı Kaymakamı ve Sürmene Kaymakam Vekili Hulisi Teke ile AFAD İl Müdürü Ömer Kıratlı, DSİ ve Karayolları ekipleri başta olmak üzere bölgede çalışma yürüten ekipleri koordine etti.

Bölgede ekipler tarafından başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Kaymakam Teke, AA muhabirine, doğrudan boşaltılan 4 ev bulunduğunu, diğer evlerin risk nedeniyle tahliye edildiğini söyledi.

Toplamda 20 kişinin tahliye edildiğini ve bu kişilerin geceyi yakınlarının yanında geçirdiğini belirten Teke, "Bölgede incelemeler sürüyor. Heyelanın meydana geldiği alanın afete maruz bölge ilan edilmesi için de teknik çalışma yapılıyor. Ekiplerin saha incelemesi de tamamlandıktan sonra bu akşam ya da yarın koordinasyon merkezinde bundan sonraki çalışmalar değerlendirilecek." diye konuştu.

Oylum Mahallesi Muhtarı Niyazi Akyasan da daha önce böyle bir heyelan yaşamadıklarını, ilk kez bu denli bir olayla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Büyük bir afet yaşadıklarını anlatan Akyasan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün sabah saatlerinde afet başladı. Burada evlerinde oturan vatandaşlarımız büyük bir gürültüyle uyandılar. Heyelan onlara ulaşmadan evden tahliye oldular. Herkes de buraya geldi. Hayvanları buradan uzaklaştırdık. Devletimizin bütün yetkilileri ulaştılar. Vekilimiz geldi, valimiz geldi, belediye başkanlarımız geldi. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Büyük bir afet yaşadık, devletimiz yanımızda sağ olsunlar, var olsunlar."

Akyasan, köyün bir kısmına bugün elektrik ve su verileceğini kaydederek, "Tahliye edilen vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Şu anda jeneratör bile tahsis etti devletimiz. En yakın zamanda elektrik de bağlanacak. Eksiğimiz hiç yok. Hatta eksiğimiz yok, fazlamız vardır şu anda. Bütün yetkililerimiz bizimle irtibata geçiyor, saniyesinde eksikleri karşılıyoruz." dedi.

Bu arada Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da heyelan bölgesini ziyaret ederek, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kaymakam Teke ve diğer yetkililerle görüşerek çalışmalarla ilgili bilgi alan Zorluoğlu, "Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Rabbim daha beterinden korusun." ifadesini kullandı.