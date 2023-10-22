Trabzon'daki Filistinli öğrenciler İsrail'in saldırılarını protesto etti

Trabzon'daki üniversitelerde eğitim gören Filistinli öğrenciler, İsrail'in ülkelerine yönelik saldırılarını kınadı.

Ortahisar ilçesinde, İskenderpaşa Camii önünde bir araya gelen Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği (KULDER) üyelerinden oluşan grup, Türk ve Filistin bayraklarıyla Filistinlilere destek verdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Trabzon Üniversitesi'nde eğitim gören bazı öğrencilerin çevredeki esnaflara hediye ettikleri Filistin bayraklarını, esnafın camlarına astığı görüldü.

KULDER Başkanı Nurettin Kurt, AA muhabirine, Trabzon Sivil İnsiyatifi üyelerinin, her akşam İsrail'e yönelik protestolarına devam ettiğini söyledi.

Kurt, uluslararası öğrenciler ve vatandaşlarla programı düzenlediklerini belirterek, "Bu akşamki programımızı özellikle biz Filistinli öğrencilerimize ayırdık. Programın özünü tamamen o bölgede yaşayan, oradaki durumu yakinen taşıyan ve oradaki akrabalarıyla birebir her gün irtibat halinde olan öğrencilerimize, kürsüyü ve mikrofonu vereceğiz." dedi.

Trabzon'daki üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını dile getiren Kurt, "Elimizden başka bir şey gelmiyor. En azından burada bulunan öğrencilerin birçok ihtiyaçları oradan karşılanıyordu, şu anda o ihtiyaçları gidermenin derdindeyiz." diye konuştu.

KTÜ yüksek lisans öğrencisi 22 yaşındaki Gazzeli Karim Abufool, ailesinin Gazze'de halen işgal altında bulunduğunu aktardı.

Abufool, Gazze'de elektrik, su ve gıdanın olmadığını vurgulayarak, "Benim ailem şimdiye kadar 5 yer değiştirdi. İnsanlar sığınacak yer bulamıyor. Hiçbir yer güvenli değil, en güvenli yerler hastane ve okullar. Hastanenin etraflarında çadır kuruyorlar ya da okullarda kalıyorlar. O yerler bile hiç güvenli değil, onlar hiç umursamadan hastane ve okulları vuruyor. Buralar, dünyanın tanıdığı 'vurulmaz yerler' ama onlar yine vuruyorlar. " sözlerini sarf etti.

Ülkesinde katliam yaşandığının altını çizen Abufool, "En son 2021'de Gazze'ye gittim. O yıl da Gazze'de savaş oldu. Ben oradaydım. Her yıl öldürülen Filistinliler var. Yeni bir şey değil, insanlar abluka altında. Gazze'den giriş çıkış yok, insanlar artık bıktı, birşey yapmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Karim Abufool, annesinin, babasının, ağabeylerinin ve onların ailelerinin Gazze'de bulunduğunu kaydederek, "Ailemin yarısı bir yerde, yarısı başka bir yerde kalıyor. Ailenin hepsi ölüp, silinmesin diye, ayrı yerlerde kalıyorlar. Kuzenim ve ailesi 2 gün önce şehit oldu. Onlara şu an için dua ediyoruz." ifadesini kullandı.

KTÜ'de doktora yapan Filistinli Dina Aqra da Gazze'deki arkadaşlarından bir süredir haber alamadığını anlatarak, internet kesilmeden önce iletişim kurduğunu, ancak daha sonra görüşemediklerini belirtti.

Aqra, arkadaşlarının hayatta olup, olmadığını bilmediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Çünkü bombaların atıldığı bölgelerde yaşıyorlar. İnternet kesilmeden önce diyorlardı ki 'her 2 saatte bir farklı bir yerde oturuyoruz', internet kesildikten sonra hiç iletişim kuramadık. Burada tanıdığım Gazzeli arkadaşlarımın hepsinin evleri yıkıldı. Nereye giderlerse orada bombalar var. İçimiz paramparça oluyor, yanıyoruz, çok üzülüyoruz, elimizden hiçbir şey gelmiyor. Ne desek kelimeler oradaki durumları anlatamaz, durumlar çok kötü."

Öte yandan farklı ülkelerden gelerek, üniversitede eğitim gören öğrenciler de protestoya destek verdi.