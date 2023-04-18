Trabzon'daki depremzede çocuklar trafik kurallarını eğlenerek öğrendi

Trabzon'da bulunan depremzede çocuklar, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda hem kuralları öğrendi hem de gönüllerince eğlendi.

Trabzon'da bulunan depremzede çocuklar, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda hem kuralları öğrendi hem de gönüllerince eğlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aileleriyle yurtlara yerleşen çocuklar, Trabzon Büyükşehir Belediyesince düzenlenen çeşitli etkinliklerde depremin acısını unutmaya çalışıyor.

Akyazı Spor Kompleksi içerisinde bulunan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na getirilen çocuklar, akülü ve pedallı araçla bisiklet sürerek, çeşitli oyun grupları, tiyatro oyunları, uçurtma ile balon etkinliklerine de katıldı.

Büyükşehir Belediyesi görevlilerinin de yakından ilgilendiği çocuklar, hayvan barınağından getirilen köpekleri severek, eğlenceli vakit geçirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, gazetecilere, ilk andan itibaren deprem bölgesinden 18 bin vatandaşın Trabzon'a gelerek özel ve devlet yurtları, oteller ile evlerde misafir edildiklerini söyledi.

Zaman içerisinde depremzedelerin memleketlerine döndüklerini belirten Zorluoğlu, "Halen ciddi sayıda deprem bölgesindeki depremzede kardeşlerimizi Trabzon'da en iyi şekilde misafir etmeye devam ediyoruz. Özellikle deprem üssü olan Kahramanmaraş, Trabzon'un kardeş şehri ve çok uzun yıllardan beri Maraş'la bizim özel diyaloglarımız var. O manada Maraş'a da ayrı bir hassasiyet gösteriyoruz." dedi.

Zorluoğlu, depremzede ailelerin çocuklarına erken bayram yaşatmak istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız için burada güzel bir tesis yapmıştık. Özellikle trafik bilincinin geliştirilmesi anlamında ama aynı zamanda çocukların eğlenebileceği birtakım imkanlar da var burada. Dolayısıyla çocuklarımıza bu imkanı sağlamak istedik. 4 yurdumuzda var olan depremzede kardeşlerimizin çocuklarını buraya getirdik ve sabahtan beri birçok etkinliğe imza atıyorlar."

Adıyaman'dan depremin üçüncü günü ailesiyle Trabzon'a gelen Arife Kaygusuz, Trabzon'dan çok memnun kaldığını ifade ederek, "Buraya çocukları getirmem çok güzel oldu. Yaptığınız etkinliklerden dolayı Allah razı olsun. Bir nebze de olsa içimizi rahatlattı, ferahlattı, çocuklarım çok mutlu oldu sayenizde. Çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Ailesiyle Hatay'dan gelen 15 yaşındaki Ahmet Yasin Berber de Trabzon'da güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Allah razı olsun, oyun oynatıyorlar bize, başka bir şey istemiyoruz. Mutlu ediyorlar bizi, arabaya, trene bindik, bisiklet sürdük, uçurtma uçurduk, ben Trabzon'u seviyorum." ifadelerini kullandı.