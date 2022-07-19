Trabzon'daki cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi - Haberler

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Trabzon'daki cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi

AA - Gazi Nogay - Güncel
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Trabzon'daki cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi

Trabzon'un Of ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.

Trabzon'un Of ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde karşılaştığı Sefa Dönmez'i aralarında çıkan tartışmanın ardından tabancayla vurarak öldüren F.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çelik yelek giydirilen zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

İlçe merkezinde dün saat 19.00 sıralarında Sefa Dönmez ile aralarında daha önce adli makamlara da intikal eden husumetleri bulunan F.U. arasında tartışma yaşanmış, F.U, tabancayla 5 el ateş ederek Dönmez'i yaralamıştı. Ağır yaralanan Dönmez, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamış, zanlı F.U. ise gözaltına alınmıştı.

AA / Gazi Nogay - Güncel

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