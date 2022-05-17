Trabzon'daki bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü - Haberler

Trabzon'daki bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü
AA - Duygu Avunduk - Güncel
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Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti.
TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Ağır yaralı Bayram Değirmenci, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli T.K, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Ortahisar'da dün akşam çıkan kavgada T.K, Bayram Değirmenci'yi bıçaklamış, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
AA / Duygu Avunduk - Güncel