Trabzon'daki bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü - Haberler

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Trabzon'daki bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü

AA - Duygu Avunduk - Güncel
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Trabzon'daki bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Ağır yaralı Bayram Değirmenci, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli T.K, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ortahisar'da dün akşam çıkan kavgada T.K, Bayram Değirmenci'yi bıçaklamış, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

AA / Duygu Avunduk - Güncel

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ortahisar, Trabzon, Bayram, Güncel, Haberler

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