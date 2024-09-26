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Trabzon'daki AVM'de Zincir Market Krizi: İki Mağaza Aynı Katta Açıldı

Trabzon'daki AVM'de Zincir Market Krizi: İki Mağaza Aynı Katta Açıldı
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Trabzon'daki bir AVM'de aynı katta iki zincir marketin açılması nedeniyle bir firma, kapatma kararı alarak protesto amaçlı kepenk indirdi. Firma yetkilileri, AVM yönetiminin ticari etik değerleri yok saydığını ve kendilerine karşı iletişim eksikliği olduğunu belirtti.

TRABZON'daki bir AVM'de zincir market, aynı katta, aynı sektörde hizmet veren başka bir firmanın mağazasının açılmasına izin verilince AVM yönetimine tepki olarak işletmesini kapattı. Firma alkışlar eşliğinde kepenklerini indirdiği sırada aynı katta diğer firmanın açılışı gerçekleştirildi.

Kentte mayıs ayında bir AVM'de açılan zincir market, aynı katta, aynı sektörde başka bir zincir market şubesinin açılması nedeniyle AVM yönetimine tepki göstererek kapatma kararı aldı. Firma alkışlar eşliğinde protesto ederek kepenklerini indirdiği sırada aynı katta diğer marketin açılışı gerçekleştirildi. Kapanan zincir marketin bölge sorumlusu Samet Şentürk, marketin açılış sürecinde yaşadığı zorluklardan bahsederek,"4 ay önce AVM 'de büyük fedakarlık ve zorluklarla yaklaşık 80-90 kişilik bir ekiple geceli gündüzlü aralıksız 1 aylık çalışmanın sonucunda Trabzon'a örneği olmayan bir mağazacılık sistemi getirdik. 3 bin 500 metrekare alana geniş ürün yelpazemizle yaklaşık 45 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirdik. Siz de takdir edersiniz ki ülkenin ekonomik olarak içinde bulunduğu bu zor dönemde, Trabzon şartlarında cesaret edilmesi zor ve büyük bir yatırımdır. Yatırımı yaparken AVM yönetimi ile belli başlı görüşmelerimiz oldu. Bu katta Trabzon'umuz için farklı projelerimiz olduğunu kendilerine söyledik ve aynı kattaki geri kalan alanı da kiralayacağımız belirttik" dedi.

'TİCARİ GELECEĞİMİZ VE HEDEFLERİMİZ BALTALANDI'

Şentürk, "AVM yönetimi baştaki konuşmalarımızın aksine aynı kulvar da faaliyet gösteren ikinci bir işletmenin aynı katta açılmasına izin vererek, bizim ticari geleceğimizi ve hedeflerimizi adeta baltaladı. İsterdik ki birçok konuyu yazılı ve sözlü istişare ettiğimiz AVM yönetimi, bu süreçte bizle iletişime geçsin fakat iletişime geçmemeleri iyi niyetli olmadıklarının bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

'AVM YÖNETİMİ ETİK DEĞERLERİ YOK SAYDI'

Süreçte AVM yönetiminin onları oyaladığı ve işletmelerini kapatma kararı aldıklarını ifade eden Şentürk, "AVM yönetimi bizi ve etik değerleri yok saydı. Ticari etik dışı eylem ve söylemleri ile bizleri yanılttı. Bize karşı yapılan hatadan dönülmesi ve faaliyetlerimizi sürdürmemiz konusunda gerekli adımları yine biz attık. Ticari hedeflerimize aykırı olacağını düşündüğümüz bu etik dışı davranışın düzeltilmesi için yönetim kurulumuz iki hafta amansız bir mücadele verdi. Ancak geldiğimiz noktada hiçbir olumlu gelişme yaşanmadı. Sadece bizi oyaladılar. Üzülerek ifade etmek istiyoruz ki Trabzon'da varlığımıza son veriyor, an itibariyle işletmemizi kapatıyoruz. Trabzon'umuzu bu hizmetten mahrum bırakmak zorunda kaldığımız için tüm hemşehrilerimizden özür diliyoruz. Bunun sorumlusunun AVM yönetimi olduğunun da özellikle bilinmesini isteriz" dedi.

'HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ'

Çalışan 40 personelin işsiz kalmaması için mücadele vereceklerini belirten Şentürk, "Burada çalışan 40 personelimiz ise işsiz ve aileleri ekmeksiz kaldı. İşin bu tarafı en çok üzüldüğümüz noktadır. Biz onların işsiz kalmaması için yine gerekli mücadeleyi vereceğiz. Ayrıca AVM ile alakalı tek taraflı fesih sürecimiz devam etmektedir. Fesih süreci sonrasında hukuki yollara başvurarak yaşadığımız sürecin maddi ve manevi olarak kayıplarını talep etmek adına gerekli mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.

AVM yönetimi ise konuyla ilişkin herhangi bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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