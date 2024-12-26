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Trabzon'da Genç Nida Kur'an-ı Kerim Yarışmaları Gerçekleştirildi

Trabzon'da Genç Nida Kur'an-ı Kerim Yarışmaları Gerçekleştirildi
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Of ilçesinde düzenlenen Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmalarının Trabzon elemeleri tamamlandı. Güzel Okuma Yarışması'nda Büşra Uslu birinci olurken, Hafızlık Yarışması'nda Esra Likoğlu birinciliği elde etti. Öğrencilere ödülleri yetkililer tarafından verildi.

Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ile Genç Nida Hafızlık Yarışmasının Trabzon elemeleri, Of ilçesinde gerçekleştirildi.

Anadolu imam hatip liseleri kız öğrencileri arasında organize edilen yarışmaların il elemelerine, Of İmam Hatip Lisesi ev sahipliği yaptı.

Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında, Akçaabat Şehit Samet Uslu Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinden Büşra Uslu birinci, Ortahisar Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesinden Zümra Turhan ikinci, Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesinden Medine Acer ise üçüncü oldu.

Genç Nida Hafızlık Yarışması'nda Akçaabat Şehit Samet Uslu Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinden Esra Likoğlu birinciliği, Araklı Hamit Özdağ Anadolu İmam Hatip Lisesinden Rağat Hileli ikinciliği, Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Fatma Zehra Malkoç üçüncülüğü elde etti.

Öğrencilere ödülleri, Kaymakam refiki Muhammet Hatipoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Şube Müdürü Hasan Tekke ve Of Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Çapoğlu tarafından verildi.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel
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