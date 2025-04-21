Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama

Öcalan'la Sırrı Süreyya Önder'siz ilk görüşme
Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı

PKK elebaşı Öcalan'dan dikkat çeken Sırrı Süreyya Önder mesajı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı.

Minguzzi cinayeti organize suç örgütü kapsamına alındı
İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade

İtirafçı müdürden 4 sayfalık ifade! Sözleri o ismi çok zora sokacak

Trabzon'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Trabzon'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçların sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenmedi.

Trabzon'da Ortahisar ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Değirmendere Mahallesi havalimanı mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 61 ADG 287 plakalı kamyonet, 61 ACN 444 plakalı otomobil ve 61 D 0592 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.