Trabzon'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçların sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenmedi.
Trabzon'da Ortahisar ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Değirmendere Mahallesi havalimanı mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 61 ADG 287 plakalı kamyonet, 61 ACN 444 plakalı otomobil ve 61 D 0592 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel