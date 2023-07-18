Trabzon'da zarar gören Atatürk anıtı onarıldı

Trabzon Valiliği, Akçaabat ilçesinde zarar verilen Atatürk anıtının onarıldığını bildirdi.

Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin anıta çekiç darbesiyle zarar verdiği ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, konuya ilişkin ivedilikle başlatılan çalışmaların neticelendiği vurgulanarak, "Şüpheli S.V. güvenlik görevlilerimizce yakalanmış ve adli makamlara sevk edilmiş olup işlemleri devam etmektedir. Şüpheli şahsın geçmişte 11 adet farklı suç kaydı bulunduğu anlaşılmış olup çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Atatürk büstünün zarar gören kısımları Akçaabat Belediye Başkanlığı tarafından ivedilikle onarılarak eski haline getirilmiştir. İlçemizde yaşanan bu olaydan büyük bir üzüntü duyuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.