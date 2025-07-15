Trabzon'da Zağnos Vadisi Macera Parkı Hizmete Açıldı

Trabzon'da Zağnos Vadisi Macera Parkı Hizmete Açıldı
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Gülbahar Hatun Mahallesi'nde bulunan Zağnos Vadisi Macera Parkı, ailelerin çocuklarıyla vakit geçirebileceği çeşitli oyun alanları ve etkinlikler sunarak hizmete girdi. Parkın açılışıyla birlikte çocuklara ücretsiz hizmet verileceği duyuruldu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Zağnos Vadisi Macera Parkı hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gülbahar Hatun Mahallesi'ndeki vadi içerisinde yer alan macera parkının ziyaretçilerini ağırlamaya başladığı belirtildi.

Parkta çocukların vakit geçirebileceği atlı karınca, kazı ve örgü ağ oyun alanları ile macera parkuru ve zipline hattının yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ailelerin çocuklarıyla kaliteli vakit geçirebilecekleri parkın hayırlı olmasını temenni etti.

Genç, çocukların ve gençlerin yaşadıkları şehirde kaliteli vakit geçirmesini önemsediklerini belirterek, "Bu doğrultuda alternatifler oluşturmak için yoğun gayret ortaya koyuyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiğimiz bu proje Trabzon'umuzda aynı zamanda istihdam alanında da katkı sunacak. Yine şehrimizin yükselen trendi turizmi, yaptığımız çalışmalarla ileriye taşımaya devam edeceğiz. Çocuklara, gençlere, ziyaretçilere ve bütün hemşerilerimize keyifli bir yaz diliyorum." ifadelerini kullandı.

Genç, Zağnos Vadisi Macera Parkı'nın 18 Temmuz'a kadar tüm çocuklara ücretsiz hizmet vereceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
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