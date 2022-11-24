Trabzon'da yumruk attığı kişinin ölümüne neden olan sanığa 5 yıl hapis cezası

Trabzon'da, tartışma sırasında yumruk attığı kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığa 5 yıl hapis cezası verildi.

Trabzon'da, tartışma sırasında yumruk attığı kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığa 5 yıl hapis cezası verildi.

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, Ortahisar ilçesinde 16 Mart 2022'de sokak ortasında yumruk atarak ağır yaraladığı Alper Korkmaz'ın olaydan 5 gün sonra hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklu yargılanan sanık İsmail Can ile maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, mütalaada sanığın, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiğini ancak eylemin "taksirle ölüme neden olma" neticesinde gerçekleştiğine kanaat getirdiklerini belirtti.

Son sözü sorulan sanık İsmail Can, maktulü öldürme ve yaralama kastının bulunmadığını savunarak, ailesinden özür diledi.

Müşteki avukatı beyanında, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Maktulün yakınları da mütalaayı ve "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanmasını kabul etmediklerini dile getirerek, sanığın "kasten öldürme" suçundan ceza almasını talep etti.

Mahkeme heyeti kararında, sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılmasına ve tahrik indirimi uygulanmamasına hükmetti.

İsmail Can'ın cezaevinde geçirdiği süreyi gözeten mahkeme heyeti, yurt dışı çıkış yasağı getirerek sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.