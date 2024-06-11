Trabzon'da yüksekten düşen kişi tedavi altına alındı
Trabzon'un Akyazı Mahallesi'nde yürüyen İhsan K, dengesini kaybederek yüksekten düştü. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kurtarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Trabzon'da yüksekten düşerek yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Akyazı Mahallesi'nde yürüyen İhsan K, dengesini kaybederek yolun alt kısmındaki toprak zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İhsan K, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.
Yaralı, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.