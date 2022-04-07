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Trabzon'da yüksekten düşen işçi yaralandı

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'da yüksekten düşen işçi yaralandı

Trabzon'da, havuzun havalandırma sisteminin bakımını yaparken yüksekten düşen işçi yaralandı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da, havuzun havalandırma sisteminin bakımını yaparken yüksekten düşen işçi yaralandı.

Ortahisar ilçesinde bulunan bir havuzda görevli M.A, havalandırma sisteminin bakım onarım çalışmaları sırasında dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından M.A, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Ortahisar, Trabzon, işçi, Güncel, Haberler

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