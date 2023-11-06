Trabzon'da yüksek sesle müzik dinleyen araç sürücülerine para cezası uygulandı
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, yüksek sesle müzik dinleyen 2 sürücüye toplam 872 lira ceza uygulandı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, yüksek sesle müzik dinleyen 2 sürücüye toplam 872 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Taksim Şehit Akın Çelebi Polis Merkezi Amirliği ekiplerince Bostancı Mahallesi Gülbahar Hatun Kız Yurdu civarında 2 aracın yüksek sesle müzik dinlemesi suretiyle gürültü çıkartarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.
Trafik ekiplerince her iki araç sürücüsüne toplam 872 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA / Güncel