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Trabzon'da yüksek sesle müzik dinleyen araç sürücülerine para cezası uygulandı

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, yüksek sesle müzik dinleyen 2 sürücüye toplam 872 lira ceza uygulandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, yüksek sesle müzik dinleyen 2 sürücüye toplam 872 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Taksim Şehit Akın Çelebi Polis Merkezi Amirliği ekiplerince Bostancı Mahallesi Gülbahar Hatun Kız Yurdu civarında 2 aracın yüksek sesle müzik dinlemesi suretiyle gürültü çıkartarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.

Trafik ekiplerince her iki araç sürücüsüne toplam 872 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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