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Trabzon'da yüksek rakımlı mahalle ve yayla yollarında karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yüksek rakımlı mahalle ve yayla yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çaykara ilçesinin Demirkapı Mahallesi Bayburt bağlantı yolunda ekipler çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamanın öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Trabzon'da yüksek rakımlı mahalle ve yayla yollarında karla mücadele çalışmaları sürdürüldü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çaykara ilçesinin Demirkapı Mahallesi Bayburt bağlantı yolunda karla mücadele çalışmalarına devam etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamanın öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Mayıs ve haziranın yaylalara göç mevsimi olması dolayısıyla önem arz ettiğini vurgulayan Genç, rahat ulaşım sağlanması için ekiplerin seferber olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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