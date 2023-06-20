Trabzon'da Yorgun Mermi İsabet Eden Çocuk Kerem Can Özdemir Toprağa Verildi

Trabzon'da başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu vefat eden 9 yaşındaki Kerem Can Özdemir'in cenazesi toprağa verildi. Özdemir'in cenaze törenine birçok yetkili ve vatandaş katıldı. Baba İsa Özdemir, evladının katilinin bir an önce bulunmasını istedi.

Trabzon'da, başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu vefat eden 9 yaşındaki Kerem Can Özdemir'in cenazesi toprağa verildi.

Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde yaşadıkları sitenin bahçesinde oynarken baş bölgesine yorgun mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini dün kaybeden Özdemir için cenaze töreni düzenlendi.

Özdemir'in cenazesi, Yomra ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde kılınan namazın ardından aynı mahalledeki mezarlıkta defnedildi.

Cenazeye, Kerem Can'ın babası İsa Özdemir ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Arsin Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, bazı ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Taziyeleri kabul eden baba İsa Özdemir, AA muhabirine, "Acımızın tarifi yok. Kerem Can Özdemir evladımız rahmeti rahmana kavuştu, cennetlik oldu, öyle inanıyoruz, öyle iman ediyoruz." dedi.

Evladının katilinin bir an önce bulunmasını isteyen Özdemir, şunları kaydetti:

"Bizim evladımızın başına gelen bu acı olay inşallah başka evladın başına gelmez. Bununla ilgili devlet büyüklerimizden bu konuların üzerine gidilmesini, magandacılığın, silahlanmanın önüne geçilmesini istiyoruz. Bu konuda soruşturmanın derinleştirilmesini, katilin bir an önce bulunması ve toplumun felaha kavuşmasını istiyoruz. Biz de bunun takipçisi olacağız."

Çukurçayır Mahallesi'nde 10 Haziran'da, yaşadıkları sitenin bahçesindeki oyun parkında arkadaşlarıyla oynayan 9 yaşındaki Kerem Can Özdemir yere yığılmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir'in çekilen tomografisinde baş bölgesinde yorgun mermi olduğu belirlenmiş, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Kerem Can'ın, 37 haftalık hamile annesi Fatma Özdemir (40) ise olaydan iki gün sonra aynı hastanede erkek bebek dünyaya getirmişti.