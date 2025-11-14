Haberler

Trabzon'da Yol Yapım Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. 18 ilçede geniş bir yol ağı için çeşitli mahallelerde asfalt ve beton serim çalışmaları yapılıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince, yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarının ilçelerde sürdürüldüğü belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin vatandaşların ulaşımda yaşadığı sorunları gidermek için kapsamlı bir çalışma programı yürüttüğü ifade edildi.

Çalışmalar kapsamında Yusuflu Mahallesi'nde 3,5 kilometre, Gündoğdu, Akoluk, Sayraç ve Bengisu Mahallelerinde 100 metre, Tonya ilçesine bağlı Kalınçam Mahallesi'nde 200 metre, Gürsel Mahallesi'nde ise 270 metre asfalt serim çalışması yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Beşikdüzü ilçesi Takazlı Mahallesi'nde 500 metre, Çaykara ilçesi Uzungöl Mahallesi'nde 400 metre, Demirkapı Mahallesi'nde 350 metre, Şalpazarı Kuzuluk Mahallesi'nde 300 metre ve Düzköy ilçesi Çayırbağı Ortamahalle mevkiinde 3 bin metre kuru beton serim çalışması yapıldığına işaret edildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geniş yol ağına sahip şehrimizde kış mevsimi öncesi yollarda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın, yolculuk esnasında sorun yaşamaması için her türlü tedbiri alıyor ve çalışmaları hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda 18 ilçede bütün mahallelerimizde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürecek."

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
