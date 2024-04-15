Trabzon'da Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Programı Başladı
Trabzon Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen "Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği" sertifikasyon programı başladı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde düzenlenen açılış törenine, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, KTÜ Farabi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Arslan ve kurum yöneticileri katıldı.
Kurs sorumlusu Hemşire Dilek Kaptan'ın sertifika programını tanıtmasının ardından Sinop, Gaziantep ve Muğla ile Trabzon'dan katılan kursiyerlere teorik eğitim verildi.
Eğitimler, 21 Mayıs'a kadar devam edecek.