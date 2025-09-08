Trabzon'da Yeni Eğitim Yılı Programı: 'Yeşil Vatan' Teması

Trabzon'un Of ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı dolasıyla program düzenlendi.

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda düzenlenen programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Kabahasanoğlu, öğrencileri milli, manevi, ahlaki ve insani değerlerle donanmış nesiller olarak yetiştirme çabasında olacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl ilk dersimiz Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması'ydı. Halen Gazze'de çocuklar öldürülüyor, yaşamdan, eğitimden mahrum bırakılıyor. Bu seneki ilk dersimiz "Yeşil Vatan" konusunda olacaktır. Maalesef bir ayı aşkındın ülkemizde ciğerlerimiz ormanlarımız yanıyor. Buna dikkat çekmek, ormanlarımıza ve vatanımıza hep birlikte sahip çıkmak için bu konuyu işliyoruz."