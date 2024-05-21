Trabzon'da Yavru Kediyi Tekmeleyerek Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı

Trabzon'un Of ilçesinde yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçeye bağlı İrfanlı Mahallesi'nde bir kişinin, boş arsadaki elektrik trafosu çevresinde gezinen yavru kediye birçok kez tekme atması, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Cep telefonu görüntülerinde, kediyi tekmeledikten sonra uzaklaşarak istinat duvarında bir süre bekleyen şüphelinin, geri gelip kontrol ettiği hayvanı öldüğünü anlayınca otların arasına fırlatması yer alıyor.