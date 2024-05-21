Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Yavru Kediyi Tekmeleyerek Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Of ilçesinde bir kişinin yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Trabzon'un Of ilçesinde yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçeye bağlı İrfanlı Mahallesi'nde bir kişinin, boş arsadaki elektrik trafosu çevresinde gezinen yavru kediye birçok kez tekme atması, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Cep telefonu görüntülerinde, kediyi tekmeledikten sonra uzaklaşarak istinat duvarında bir süre bekleyen şüphelinin, geri gelip kontrol ettiği hayvanı öldüğünü anlayınca otların arasına fırlatması yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Trabzon 3.Sayfa Güncel Haberler

Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı

Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı

 İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Londra-Singapur seferini yapan uçakta şiddetli türbülans: 1 yolcu öldü, 30 kişi yaralandı

Londra-Singapur seferini yapan uçakta şiddetli türbülans: 1 yolcu öldü, 30 kişi yaralandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title