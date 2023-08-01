Trabzon'da Yavru Kediye Eziyet Eden Şahıs Gözaltına Alındı
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Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medyada paylaşılan yavru kediye eziyet görüntülerinin ardından şüpheli şahsın gözaltına alındığını duyurdu. Zihinsel engelli olduğu belirlenen şahıs, adli süreç için ilgili mercilere sevk edilecek.
Trabzon'da yavru kediye eziyet ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde yavru bir kediye eziyet ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şahıs emniyet birimlerimizce yakalanmıştır. Zihinsel engelli olduğu tespit edilen şahıs, gerekli işlemlerin tamamlanması sonrası adli mercilere sevk edilecektir." ifadesini kullandı.
Ortahisar ilçesinde bir kişinin sokakta yavru kediye eziyet ettiği görüntülerin cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatılmıştı.