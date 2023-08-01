Trabzon'da Yavru Kediye Eziyet Eden Şahıs Gözaltına Alındı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medyada paylaşılan yavru kediye eziyet görüntülerinin ardından şüpheli şahsın gözaltına alındığını duyurdu. Zihinsel engelli olduğu belirlenen şahıs, adli süreç için ilgili mercilere sevk edilecek.