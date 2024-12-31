Trabzon'da Yasal Boy Sınırına Uymayan 11 Ton Hamsiye El Konuldu

Trabzon'da yapılan denetim faaliyetlerinde yasal boy sınırı altında avlandığı tespit edilen 11 ton hamsiye el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su ürünleri kontrol ekiplerince yapılan kontrol ve denetim faaliyetlerinde Su Ürünleri Mevzuatı hükümlerine aykırı şekilde su ürünleri avcılığı, nakli ve satışı yapanlara idari yaptırımlar uygulandı.

İl genelinde yapılan su ürünleri kontrol ve denetimlerinde, mevzuat hükümlerine aykırı şekilde yasal boy limiti (9 cm) altında nakli yapılan 11 ton hamsiye el konularak ilgili kişilere idari para cezası uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, ekiplerce denizde, karaya çıkış noktalarında, nakil güzergahlarında, toptancı hali ve perakende satış yerlerinde olmak üzere il genelinde su ürünleri avcılığı ile ilgili kontrol ve denetimlerin yoğunlaştırılmış bir şekilde devam ettiğini belirtti.