Trabzon'da Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 9 Kişi Yakalandı
Trabzon'da, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyettaki işlemleri devam ediyor.
Trabzon'da, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Çalışmalarda, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel