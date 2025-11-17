Trabzon'da Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı
Trabzon'da, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen 6 düzensiz göçmen, emniyet güçleri tarafından yakalanarak gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili kurumlara teslim edildi.
Trabzon'da yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma yapıldı.
Çalışma kapsamında ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 6 kişi yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili kurumlara teslim edildi.
Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel