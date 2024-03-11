Trabzon'da yaralı karaca tedavi altına alındı
Trabzon'un Araklı ilçesinde derede yaralı bulunan karaca, tedavi için koruma altına alındı. Köpeklerin saldırısına uğradığı tahmin edilen karaca, Sürmene ilçesine getirilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi. Karacanın tedavisi devam ediyor.
Trabzon'un Araklı ilçesinde derede yaralı bulunan karaca, tedavi için koruma altına alındı.
İlçeye bağlı Küçükdere mevkisinde, köpeklerin saldırısına uğradığını tahmin edilen karacayı bulan kişi, sudan çıkardığı hayvanı aracıyla Sürmene ilçesine getirdi.
Ardından durumu Sürmene Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bildiren vatandaş, yaralı karacayı ekiplere teslim etti.
Ekiplerce koruma altına alınan karacanın tedavisi sürüyor.