Trabzon'da yapılan denetimlerde kamyon sürücülerine 23 bin 550 lira ceza kesildi

Trabzon'da yapılan denetimlerde kamyon sürücülerine 23 bin 550 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Mart-4 Nisan tarihleri arasında denetim gerçekleştirildi.

Gerekli önlemler alınmadığı için dorsesinden yola kömür dökülen iki kamyonun sürücüsüne 6 bin 270 lira ceza uygulandı.

Yük taşıyıp üzerinde brandası olmayan 12 kamyon sürücüsüne de 17 bin 280 lira ceza kesildi.