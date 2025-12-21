Trabzon'da iş yerinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın neticesinde dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Toklu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında iş yerinde bulunan ve dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel