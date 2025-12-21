Haberler

Trabzon'da iş yerinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın neticesinde dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Toklu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında iş yerinde bulunan ve dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

